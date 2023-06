Michelle Hunziker | il bikini è invisibile | Capito la nonna? La foto-tsunami | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 17 giugno 2023) "Haila?". Connon poteva che finire così: la nascita del primo nipotino Cesare, avuto da sua figlia Aurora Ramazzotti e dal genero Goffredo Cerza, ha trasformato la 46enne showgirl svizzera non solo in una "baby", ma molto probabilmente nellapiù sexy del globo terracqueo. Le vacanze in quel di Capri, insomma, sembrano una somma di prodigi in serie. Prima la conduttrice di Striscia la notizia eImpossible, chiusa la stagione televisiva, si è trasformata in perfetta casalinga pulendo di tutto punto la barca su cui soggiorna. Quindi si è concessa una posa da diva inche ha provocato (si scherza) l'apparizione di un doppio arcobaleno sul cielo dell'isola al largo di Napoli. ...