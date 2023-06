“Mia figlia 18enne farà porno con Rocco Siffredi Il pensiero mi strazia Ho parlato con lui | ecco cosa mi ha detto” | così il padre dell’influencer Mariasofia Federico

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 17 giugno 2023) “Ora posso annunciarvelo, sono stata presa allaAcademy e non vedo l’ora di partecipare a questa splendida iniziativa”. A parlareun’ex concorrente-allieva della trasmissione di RaiDue Il Collegio.spiega che l’incontro con il re delsarà un modo per “accrescere il bagaglio culturale” ma soprattutto un’occasione per “sensibilizzare sul sex work,da abbattere quegli stereotipi nocivi sulle persone che come me, attualmente, rientrano in una categoria ancora giudicata male da parte della maggior parte della società”. Insomma, per l’influencer già attiva su OnlyFans ilè attivismo. Una scelta, quella della, che il papà Lucaha commentato a La ...