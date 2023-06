Meteo | temperature in rialzo In arrivo un' ondata di caldo da martedì

Scipione scalda i motori: quanto aumenteranno le... si prevede un ribaltonecon l'arrivo dell'aria calda dal Sahara e dell'anticiclone africano Scipione. Leaumenteranno in modo repentino, con valori massimi fino a 40 - 42°C in ...Previsionia Verona. Per sabato tempo che sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso, solo sui ... venti sud occidentali in attenuazione emassime già sui 30° in pianura, minime sui 18°...

La prossima settimana una massa d’aria molto calda di origine subtropicale darà vita alla prima ondata di caldo della stagione estiva 2023. Valori verso i 35°C ...L'ondata di calore provocata dall'anticiclone africano Scipione toccherà il suo picco nei prossimi giorni: ecco le aree dove farà più caldo e quale sarà la durata ...