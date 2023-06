Meteo | in Lombardia tempo stabile e soleggiato fino a domenica

(Di sabato 17 giugno 2023) Milano, 17 giu. (Adnkronos) - Un campo d'alta pressione in espansione sull'Italia determinasulla18, con venti deboli e progressivo rialzo delle temperature. E' quanto si legge sul bollettinodiffuso da Arpaper le prossime ore. Per lunedì 19 è atteso l'inserimento di aria più inda sud-ovest, con nubi irregolari e maggiore probabilità dirali su Alpi e Prealpi, favorito da una parziale erosione dell'anticiclone sul suo bordo occidentale. Martedì 20 insisteranno le nubi, ma l'instabilità pomeridiana risulterà meno frequente. Le temperature risulteranno in ulteriore aumento. Venti in rinforzo.

... moglie di Prodi - Incidente a Roma, indagato youtuber 20enne alla guida sotto sostanze - Inun nuovo progetto per innovare il settore culturale - Previsioni 3B17 Giugno gsl ...Di seguito, vediamo nel dettaglio le previsionisullacon focus per la città di Milano. Previsionia Milano per oggioggi - Queste le previsioniper oggi 16 Giugno:...... ecco dove Non è di certo un caso se al primo posto in Italia per eventi estremi quest'anno c'è l' Emilia - Romagna (ben 36 da gennaio), seguita dalla Sicilia (15), Piemonte (10), Lazio,e ...

Meteo Lombardia: arrivo del caldo estivo rovente. Vediamo la sua durata Meteo Giornale

Milano, 17 giu. (Adnkronos) – Un campo d’alta pressione in espansione sull’Italia determina tempo stabile e soleggiato sulla Lombardia fino a domenica 18, con venti deboli e progressivo rialzo delle t ...L’alta pressione in arrivo dal Marocco favorisce un clima stabile. Possibile qualche rovescio solo domenica sera su rilievi e alta pianura ...