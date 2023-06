Mercato Napoli | incontro con gli agenti di Osimhen | cessione sempre più vicina

(Di sabato 17 giugno 2023) Sarà un calcioestivo davvero particolare per ilche, dopo essersi laureato campione d’Italia per la terza volta nella sua storia, deve fare i conti con delle cessioni davvero eccellenti: il primo eroe della stagione azzurra pronto a partire per una cifra monstre di 70 milioni sembrerebbe essere Kim Min Jae, conteso tra Manchester United e Bayern Monaco, con il club tedesco che sembrerebbe essere più vicino ad ingaggiare il coreano. Il secondo e forse quello più pregiato, e che quindi porterà maggiori soldi nelle casse di Aurelio De Laurentiis, potrebbe essere sicuramente Victor, attaccante deleletto capocannoniere dell’ultima stagione di Serie A. De Laurentiis avvisa Garcia: ecco il prezzo perIl patron degli azzurri avrebbe fatto intendere al nuovo ...

Il nigeriano invece non solo è diventato capocannoniere del, ma, sulla spinta della nostra Community e degli interessamenti di, è diventato il calciatore più prezioso della storia ...... questo o il prossimo anno " il nuovodi Rudi Garcia lo trova sul cammino portoghese verso ... Ildei Campioni d'Italia si apre dunque nel solco della sessione estiva di un anno fa, quando ...... non ha chiesto di blindare Kim offrendo contro - proposte indecenti ed ha accettato la linea didella società Rudi Garcia . Il nuovo allenatore del, che trascorrerà il weekend a Roma ...

Mercato Napoli, Chiuso il primo colpo con Garcia allenatore DailyNews 24

Il contratto in scadenza nel 2024 pesa come un macigno sul futuro a Napoli di Piotr Zielinski, il centrocampista azzurro arrivato nel 2016 e protagonista nell'ultima grande annata dello ...Una squadra senza direttore sportivo. Perché Giuntoli ormai è separato in casa e attende nelle prossime ore di incontrare De Laurentiis per definire le condizioni per la sua ...