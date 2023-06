Mercato Juventus | accordo trovato per Kulusevski | ora si tratta per Miretti

(Di sabato 17 giugno 2023) Ildellasupera il primo scoglio.l’con il Tottenham per il passaggio a titolo definitivo di. Il Tottenham aveva richiesto uno sconto e l’è statosui 30 milioni di euro invece dei 35 milioni precedentemente pattuiti. Data per scontata, e a mio avviso potrebbe anche non esserlo, la permanenza di Allegri sulla panchinaper il prossimo anno, prima di decollare nel vero senso della parola ildella, devono essere risolte alcune questioni di base. La prima ci sarà la paventata squalifica dalle competizioni Uefa? E se sì, di quanti anni? A seguire, chi seguirà la campagna acquisti: ancora Manna, come sta avvenendo ora oppure arriverà una ...

... quelli sì: l'attaccante piace a Lazio e Roma che potrebbero far partire un derby di(con ... Era il 2016, laaveva già adocchiato da tempo il ragazzo e quell'estate Beppe Marotta - ...Zidane ai 'Blancos' potrebbe infatti diventare lo sponsor decisivo per il colpo Mbappe, sogno didi Florentino Perez ormai da diversi anni. Il ritorno alla, invece, è ad oggi sempre ...Commenta per primo Il Tottenham riscatta Dejan Kulusevski per 30 milioni di euro, cifra che laè pronta a reinvestire sulin entrata. Allegri riavrà l'attaccante polacco Arek Milik (7 milioni di euro più bonus al Marsiglia), un centrocampista fra Rabiot e Frattesi (Inter in ...

Juve, colpo baby in difesa: ecco chi è

Il nome più illustre tra gli allenatori ancora senza panchina resta quello di Zinedine Zidane. Per il tecnico francese è tramontata l’ipotesi Nazionale, mentre nelle ultime settimane sarebbe arrivato ...La prima parte del mercato della Juventus si concentra soprattutto sulle uscite. Ci sono diversi giocatori che non rientrano nei piani dell’allenatore, dunque per loro è necessario trovare una nuova ...