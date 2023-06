Meloni blocca la Cina in Italia con il golden power

(Di sabato 17 giugno 2023) Il Governo ha utilizzato nuovamente il, un potere speciale che permetto all’Esecutivo di intervenire nel settore privato al fine di tutelare un’azienda o un settore di rilevanza strategica. È così che la squadra di Giorgiaha deciso di sciogliere il nodo sul progetto Cyber Tyre degli pneumatici smart di Pirelli. Palazzo Chigi ha preso così un’importante decisione per “tutelare l’autonomia” del colossono e del suo management. Il grande marchio dell’automotive dovrà istituire una unità organizzativa autonoma per la sicurezza, e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy vigilerà sull’attuazione di questa misura.per il patto parasociale tra Pirelli e laLa decisione è stata presa giovedì nel corso del Consiglio dei ...

Il commissario europeo all'allargamento Oliver Varhelyi era atteso a Tunisi oggi per proseguire il lavoro sul memorandum d'intesa annunciato domenica scorsa da Giorgia, Ursula von der Leyen e ...L'amministratore delegato di Tesla nonché patron di Twitter e SpaceX, Elon Musk arriva a bordo di una Tesla bianca a Palazzo Chigi per l'incontro con la premier Giorgia. L'auto dell'imprenditore multimiliardario poco prima delle 17 stava per raggiungere l'ingresso posteriore quando il percorso è stato intralciato brevemente da un taxi. Musk a Roma in mattinata,...... si legge nella stessa sezione ('Marina'). In spalla spazio al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ('La palude del Pnrr'). DOMANI 'Il lutto per Berlusconil'Italia. La destra ...

Meloni: Mes ora è uno stigma, rischia di bloccare le risorse Avvenire

È così che la squadra di Giorgia Meloni ha deciso di sciogliere il nodo sul progetto Cyber Tyre degli pneumatici smart di Pirelli. Palazzo Chigi ha preso così un’importante decisione per “tutelare ...Annullata la visita del commissario Varhelyi in Tunisia: il naufragio del barcone partito da Tobruk riaccende l'emergenza sulla rotta libica e ferma il ...