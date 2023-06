Medjugorje Messaggio per oggi | tre armi indispensabili per affrontare le prove

Leggi su lalucedimaria

(Di sabato 17 giugno 2023) La Madonna anel suoscelto per, ci ricorda quali sono le coordinate fondamentali per la nostra vita spirituale. Treefficaci eper al nostra vita spirituale, che ci sostengono nella lotta, e l’ordine con cui Lei ce la raccomanda non è casuale. Questo tempo, che dura dal 24 giugno L'articolo proviene da La Luce di Maria.