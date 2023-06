Medici cottimisti | una storia di ordinario spolpamento di ciò che resta della sanità pubblica

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 17 giugno 2023) Sud chiama nord: mandateciper coprire le nostre emergenze di personale nei presidi ospedalieri, in primis il Pronto Soccorso. Il nord risponde da par suo: ecco come. La carenza di personale medico e paramedico è cosa nota, ma non si trova proprio un politico che faccia ammenda sull’abbaglio del numero chiuso ana che ha contribuito a produrre questa situazione paradossale. Lo stesso per ioggi ai vertici, molti dei quali provengono dall’Università per tutti, quella dove il numero chiuso non c’era, neanche ana. Fa comodo anche a loro eliminare la concorrenza alla radice, impedendole l’accesso all’Università e limitando le specialità. Così arriviamo all’oggi: le Asl e le Aso esternalizzano il servizio, “comprando” il lavoro diassunti da ...