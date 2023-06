Mbappé al Manchester United se il club passa nelle mani di Al-Thani Mirror

(Di sabato 17 giugno 2023) La notizia del mancato rinnovo dicon il Psg ha scatenato le fantasie di mezza Europa (a parte l’Italia). Ogni quotidiano si spinge a ipotizzare la prossima destinazione del francese che rimarrà, come da contratto, ancora un altro anno a Parigi. Almeno questo è il suo piano, poi c’è la dirigenza delche vorrebbe evitare di perderlo senza incassare un centesimo. A tal proposito ilè sicuro: “Il Paris Saint-Germain è pronto a vendere Kylian Mbappe alquest’estate se l’offerta pubblica di acquisto dello sceicco Jassim sostenuta dal Qatar all’Old Trafford dovesse avere successo“. Per Al-Khelaifi sarebbe comunque una vittoria. Eviterebbe di vederlo al Real Madrid e il calciatore passerebbe ad una squadra “amica”. Al-ha richiesto la consulenza del ...

E attenzione a Real Madrid - che deve fare i conti con la partenza di Benzema ma che ha già speso 103 milioni per Jude Bellingham dal Borussia Dortmund - e ilUnited in principio di essere ...Infine uno sguardo all'estero:ha ribadito di voler restare al PSG fino al 2024, ovvero alla scadenza naturale del suo contratto. E dopo il club francese anche ilUnited potrebbe ...... Messi,, Grimaldo, Rodri, Nunez. Chi tra questi vincerà il premio di miglior gol della stagione in Champions League Con il trofeo ormai, per la prima volta, nella bacheca delCity ,...