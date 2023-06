Maturadio | il podcast didattico con 250 lezioni per i maturandi

Leggi su orizzontescuola

(Di sabato 17 giugno 2023)è ilcon 250divise per discipline, creato dal Ministero dell'istruzione in collaborazione con Treccani e Rai Radio3. Un contenitore didi Italiano, Latino, Greco, Scienze, Matematica, Inglese, Filosofia, Storia, Storia dell'arte facilmente accessibili per gli studenti che mercoledì prossimo inizieranno gli esami di Maturità. L'articolo .