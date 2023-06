Matteo Di Pietro | il video con il papà nella Ferrari a noleggio senza cintura | ' Stupenda | la bacio'

The Borderline, l'amico diDi: 'La sua vita è distrutta, non c'è bisogno di insultarlo' Incidente a Roma, oggi l'autopsia sul piccolo Manuel.Di, il video con il papà ...In particolare, c'è un video che ha per protagonista l'indagatoDiche, insieme al padre, sfreccia a bordo di una Ferrari bianca. 'Siamo in città, non possiamo sfruttare al massimo la ...Il riferimento di Morabito è alle ricostruzioni secondo cui la Lamborghini affittata aveva una cilindrata troppo alta per poter essere noleggiata a un 19enne, nello specifico aDi, lo ...

In un video pubblicato sette mesi sul canale YouTube The Bordline, si vede Matteo Di Pietro a bordo di una Ferrari Portofino con il padre. Nessuno dei due indossa la cintura di sicurezza.“È sempre stato un bravo ragazzo ma non riesco a smettere di pensare che il bimbo morto nell’incidente sarebbe potuto essere mio ...