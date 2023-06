Matteo Di Pietro | figlio di un dipendente del Quirinale | si era filmato col padre al volante di una Ferrari

(Di sabato 17 giugno 2023) La passione per le auto di lusso e per le corse in cittàDi, indagato per omicidio stradale per la morte del piccolo Manuel Proietti, la condivideva col. Circola infatti un video, in queste ore, in cuie il, amministratore della tenuta presidenziale di Castel Porziano, se ne vanno in giro su unabianca presa a noleggio. «Papooo, è bellissima! Sali anche tu!» dice ile il, anche lui entusiasta, bacia il cofano dellabianca, tra grida e battute. Poi, ingranata la marcia, la dimenticanza pericolosa: la cintura di sicurezza, che il papà non indossa. “Il regalo dialPaolo – spiega il Corriere – è un giro di 24 ore a bordo di ...

Alla guida c'eraDi, 20 anni, indagato per omicidio stradale. Gli altri tre youtuber in auto sono indagati per concorso in omicidio stradale. Le famiglie dei ragazzi: "È una bravata". ...The Borderline, l'amico diDi: 'La sua vita è distrutta, non c'è bisogno di insultarlo' Influencer di 21 anni muore cercando di perdere 100 chili in un centro di dimagrimento Morto dopo ...Non vuole che venga giudicato negativamenteDi, alla guida al momento dello schianto, "founder & Ceo" della TheBorderline srl . Cristiano poi decide di smentire qualche notizia sulla ...

Incidente a Casal Palocco, Matteo Di Pietro e il video con il padre in Ferrari senza cinture di sicurezza. "C… Repubblica Roma

In un video pubblicato 7 mesi fa sul canale YouTube The Bordeline, Matteo Di Pietro è a bordo di una Ferrari con il padre e nessuno dei due ha la ...In un video pubblicato sette mesi sul canale YouTube The Bordline, si vede Matteo Di Pietro a bordo di una Ferrari Portofino con il padre. Nessuno dei due indossa la cintura di sicurezza.