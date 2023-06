Maternità surrogata | Procaccini Ecr al Parlamento Ue | Sia reato universale

Leggi su iltempo

(Di sabato 17 giugno 2023) (Agenzia Vista) Strasburgo, 17 giugno 2023 "Ci sono temi che non dovrebbero avere colore politico, poichè vanno ben oltre l'appartenenza a un partito, a uno schieramento ideologico. La lotta contro laè uno di questi". Così il copresidente del gruppo Ecr, l'eurodeputato di Fratelli d'Italia Nicola, intervenendo in plenaria a Strasburgo durante il dibattito sullanell'Ue. "Purtroppo, in alcune nazioni del mondo e d'Europa questa pratica abominevole è legalizzata o consapevolmente sottaciuta. Parliamo di una mercificazione dei corpi e della vita incompatibile con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che all'articolo 3 vieta di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro. Nello stesso senso sono andati vari ...