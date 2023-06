Martin precede Bagnaia nella Sprint Race al Sachsenring

(Di sabato 17 giugno 2023)(GERMANIA) (ITALPRESS) – Lo spagnolo Jorge(Ducati Prima Pramac), con il tempo di 20’21?871, ha vinto la garadel Gran Premio di Germania di MotoGP. Pecco, su Ducati, ha chiuso secondo, a 2?468,ndo l’australiano Jack Miller (Ktm), terzo a 3?287. Quarto posto per Luca Marini su Ducati targata Mooney46 Racing Team, quinto il francese Johann Zarco (Ducati Prima Pramac), sesto il sudafricano Brad Binder (Ktm), settimo Marco Bezzecchi (Ducati Mooney46 Racing Team), quindi Alex Marquez, Aleix Espargarò ed Enea Bastianini (Ducati) chiudono la top ten. “Nei primi giri è stato difficile, adesso speriamo di lottare anche domani per la vittoria” le parole del vincitore dopo la gara. “E’ stato molto divertente battagliare con Jack Miller. Jorgeera ...

Jorgeera più veloce, ho cercato di riavvicinarmi poi ho accettato la seconda posizione. Ora vediamo domani" ha detto Pecco Bagnaia.

