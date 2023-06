Marquez - Zarco | il terribile incidente nelle libere E Marc se ne va arrabbiato

Brutto incidente al termine delle FP2 al Sachsenring: Marcperde il controllo dell'anteriore alla curva 1 e centra, che nel frattempo sta procedendo a rilento a bordo pista in uscita dai box. Guarda il ...Quarto posto per Luca Marini, quinto Johannche all'ultimo giro nel cambio di direzione prima ... La crisi di Marce di Fabio Quartararo , o meglio, della Honda e della Yamaha non trova ...In seconda fila altre tre Ducati: Johann(Team Pramac), Marco Bezzecchi (VR46) e Jorge Martin (Pramac). mentre Marcè settimo dopo essere caduto tre volte , una in Q1 e due in Q2. ...

Marc Marquez perde la testa al Sachsenring: gestaccio alla Honda e poi centra in pieno Zarco Sport Fanpage

Pecco Bagnaia firma la pole position della MotoGP in Germania, mentre Jorge Martin è stato il dominatore della Sprint Race. Ducati davanti a tutti ...Jorge Martin mette in pista un ritmo irresistibile per chiunque e precede Bagnaia e Miller nella sprint del Sachsenring. Bravo Marini, Bez 7°, crisi Marquez ...