Marina Tagliaferri | Con il personaggio di Un posto al sole c' è una sovrapposizione quasi unica

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 17 giugno 2023) Giulia o: da ventisei anni comunque la chiamiate lei vi risponderà, perchée interprete dopo tutto questo tempo si sono amalgamate con un’assimilazione che non dipende più dal casting, ma da un destino artistico. Convivono senza gelosia e si vogliono persino bene l’attrice romanae Giulia Poggi, suo alter ego nella soap opera napoletana ‘Unal’, giunta mentre scriviamo alla puntata numero 6.219 su Rai 3. Perché quand’è destino è destino, anche se si presenta spesso sotto il falso nome di “casualità”, scompigliando i fili di un ordito che la logica non prevede e che non prevedeva nella biografia di un’avviata professionista diplomata all’Accademia Silvio D’Amico, esordiente in teatro con Carmelo Bene e poi passata a recitare con Gassman, ...