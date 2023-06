Marina-Meloni | la telefonata che cambia tutto | quello che non sapevamo

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 17 giugno 2023) C'è grande sintonia tra GiorgiaBerlusconi. Lo dimostrano le immagini diffuse dai funerali dell'ex premier Silvio Berlusconi, dove le due si sono strette in lunghi abbracci e più volte si sono ste gesti d'affetto. Il loro però non è solo un rapporto personale, bensì anche di stima. Non a caso negli ambienti del centrodestra si è arrivati a definire l'accordo tra"il patto della".nasce dalla chiamata del presidente del Consiglio alla figlia del leader azzurro per fermare i fendenti del padre che, contestando la linea sull'Ucraina arrivò a dire: "Se fossi in, non andrei a incontrare Zelensky". Stando a quanto riportato dal Messaggero quel giorno Giorgia telefona a ...