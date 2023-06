Maria Sofia Federico | da attivista nel Collegio 6 a membro della Rocco Siffredi Academy

Leggi su feedpress.me

(Di sabato 17 giugno 2023) Ve la ricordate? Si è fatta conoscere comenel programma televisivo6.Pia, da poco maggiorenne, dopo l'esperienza televisiva che l'ha resa famosa, ora ha deciso di intraprendere una nuova carriera ed è stata scelta daper entrare a far parte, in una classe riservata a sole donne. Quindi in un corso esclusivamente...