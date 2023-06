Marco Mazzoli e Fabio Alisei intervistano Ilary Blasi | le rivelazioni della conduttrice

(Di sabato 17 giugno 2023)laa Radio Isola: ecco cosa è emerso in direttanel corsonona puntata de L’Isola dei Famosi conducono Radio Isola dove scelgono di intervistare la. I due noti speaker radiofonici si divertono a mettere in difficoltàcon diverse domande. Leggi anche –> Battibecco tra Vladimir Luxuria e il fidanzato di Helena, Carlo Motta: l’accaduto Ecco cosa è emerso dalle dichiarazioni… Lo speakerha raggiunto l’amico e collega ...

La Scuccia in postazione nomination 23.42può riabbracciare il suo carissimo amico Fabio Alisei 23.33in postazione nomination, sorpresa in arrivo per lui, ma prima deve ...Non si sa mai da che parte sta...' Ha preso quindi la parola l'opinionista, che poco prima ha smascherato. E quest'ultima non ha certo speso parole al miele nei confronti della giovane ...In questi giorni però c'è stato un cambiamento, poichèl'ha confortata venendo criticato da diversi compagni di gioco che hanno considerato il suo gesto una strategia. Ad attaccarlo ci ...

All'Isola è scontro tra Marco Mazzoli e Andrea Lo Cicero: Non giocare con me, io sono più furbo Fanpage.it

La conduttrice de "L'Isola dei Famosi", stavolta, è stata punzecchiata dai protagonisti de "Lo Zoo di 105" riuniti al gran completo grazie all'approdo in Honduras di Fabio Alisei, che ha raggiunto la ...Marco Mazzoli e Fabio Alisei mettono in crisi Ilary Blasi con una serie di domande personali: “Ilary, sai dirci che ore sono senza aprire la cassaforte” ...