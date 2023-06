Marcell Jacobs vincerà ancora? La risposta che spaventa tutti gli sportivi italiani

(Di sabato 17 giugno 2023)ha scritto la storia dell’atletica leggera italiana, ma adesso i più si interrogano: tornerà a vincere? Quale sarà il suo futuro? Prima dei Giochi olimpici di Tokyo, era un nome noto solo agli addetti ai lavori. Nell’agosto del 2021 si è affermato nel panorama dell’atletica leggera mondiale, conquistando un oro destinato a rimanere nella storia dell’atletica leggera del nostro Paese. Parliamo di, oro olimpico nei 100m piani e nella 4x100m a Tokyo.travolto dalle critiche. Riuscirà a tornare a vincere? – GranTennisToscana.itMa dopo quello storico agosto, su cui torneremo a breve, la stella dipare essersi offuscata. In ultimo, è giunto il forfait per gli Europei a squadre che ha portato con sé immancabili critiche, cui ...

... anche per colpa dei tanti fotografi intorno a lui, e ha deciso di mettersi a correre con uno scatto allache dopo alcuni metri lo ha visibilmente provato: "Dategli un po' d'acqua, ...AGI - A seguito dell'assenza diper motivi fisici, sarà il campione d'Europa dei 60 metri indoor Samuele Ceccarelli a rappresentare l'Italia nei 100 metri dei Campionati europei a squadre che si svolgeranno dal 23 al ...Giovanni Malagò , presidente del Coni, ha rilasciato un'intervista al Messaggero , toccando vari temi tra cui il momento di forma di: ' Il suo avvio in stagione non è stato positivo, ma io sono una persona ottimista e sarebbe preoccupante non vedere una progressiva crescita a gennaio o febbraio. Ci incontreremo la ...

La diagnosi di Marcell Jacobs dovuta al suo infortunio. Ecco che problema, cosa hanno detto i medici ed il suo sfogo.Rai Sport Estate 2023, Sarà un palinsesto all’insegna di appuntamenti sportivi imperdibili quello targato Rai in vista dell’estate che sta per iniziare.