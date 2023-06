Mantovano | questo governo non è ricattabile | Giorgia Meloni nel mirino come Berlusconi

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 17 giugno 2023) Alfredo, sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri e avverte, intervenendo alla festa di Tempi, chenon è, tantomeno sulla Giustizia, sottolineandosia nel, di quello che L’ ex-magistrato definisce “partito’ anti-italiano” per lo stesso peccato originale: non essere in sintonia con certi presupposti ideologici, “Per la prima volta dopo anni c’è unsostenuto da una maggioranza chiara, intenzionato a rispettare gli impegni assunti in campagna elettorale”, rivendicasottolineando che “dovrebbe essere la regola, ma gli ultimi undici anni hanno dimostrato che questa regola ...