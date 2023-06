Manifestazione M5s a Roma | Schlein ci ripensa e va | «Da lunedì compatti sulla nostra agenda»

Leggi su open.online

(Di sabato 17 giugno 2023) Il sì alla partecipazione è arrivato all’ultimo, dopo che fino a ieri dal Nazareno avevano assicurato che la segretaria non avrebbe potuto partecipare alladel Movimento cinque stelle in partenza oggi alle 14. In mattinata invece, in seguito da una telefonata con Giuseppe Conte, Ellyha fatto sapere che ci sarà, assieme alla delegazione composta da Marco Fufaro e Alfredo D’Attorre. Alla, dedicata alla lotta contro la precarietà, parteciperanno i leader del movimento e ovviamente Conte. Non invece, Beppe Grillo, a meno dimenti dell’ultimo secondo. Sul palco, Moni Ovadia, che parlerà di pace, i giovani di Ultima Generazionequestione climatica, oltre a Walter Massa dell’Arci ed Emiliano Manfredonia delle Acli. Al corteo intitolato “Basta vite precarie” ...