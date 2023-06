Manifestazione M5S a Roma | attesa anche Schlein

(Di sabato 17 giugno 2023) (Adnkronos) – Sventolano le bandiere del M5S mescolate a quelle della pace, in piazza della Repubblica aper il corteo della#BastaVitePrecarie voluta dal Movimento. I sostenitori del M5S, i cittadini che hanno deciso di manifestare, i gruppi territoriali M5S, gli esodati del superbonus, affollano la piazza al grido di “onestà! onestà!”, “Meloni, Meloni dimissioni!”, “Conte! Conte! Conte!”. Il presidente del M5S dovrebbe parlare al termine del corteo in largo Corrado Ricci, ed èla segretaria del Pd Ellyche oggi ha fatto sapere che sarà in apertura della. L'articolo proviene da Italia Sera.

Conte ha sempre parlato di unaaperta a tutte le forze politiche. approfondimento ... approfondimento, Conte: "Non possiamo dare a Zelensky una cambiale in bianco" FOTOGALLERY ©IPA/...Ilscende al 15,2% ( - 0,5%). Un calo registrato dal partito di Giuseppe Conte proprio nel giorno dellaa Roma sul lavoro a cui partecipa anche la segretaria dem Elly Schlein. La ...Sventolano le bandiere delmescolate a quelle della pace, in piazza della Repubblica a Roma per il corteo della#BastaVitePrecarie voluta dal Movimento. I sostenitori del, i cittadini che hanno deciso di manifestare, i gruppi territoriali, gli esodati del superbonus, affollano la piazza ...

Sondaggio piomba sulla manifestazione M5s. Doccia fredda per Conte: dove scivola Il Tempo

ROMA (ITALPRESS) - "Oggi il Movimento 5 Stelle si mobilita. Ci sono terreni su cui si può lavorare insieme, anche nelle nostre differenze, e noi vogliamo ...«Mi si nota di più se vengo e me ne sto in disparte o se non vengo per niente Vengo». Come il Michele del celeberrimo Ecce Bombo ...