Manchester City | i retroscena della festa | il padre di Grealish svela quanto è

Entra nel mondonell'estate del 2020 come allenatore della Elite Develpment Squad con cui vince la Premier League 2. Il primo "concerto solista" è sulla panchina del Parma in serie B ...Ilha festeggiato alla grandissima il Treble ottenuto in questa stagione. Tra i protagonisti della festa del club inglese, senza dubbio, Jack Grealish presente in quasi tutti i filmati ...Simone Inzaghi (LaPresse) - calciomercato.it'Forte' di una finale Champions conquistata e giocata alla grande contro la corazzata, il tecnico piacentino ha fatto delle richieste ben ...

Maresca sulle orme di Ranieri: lascia il Manchester City, allenerà il Leicester

Dopo la vittoria della Champions League nel ruolo di assistente di Guardiola, Enzo Maresca si mette alla prova sulla panchina del Leicester: l'obiettivo è tornare in Premier ..."Il saccheggio" è il titolo che è possibile trovare all'interno delle pagine de La Stampa in merito al mercato generale della Serie A. I grandi ...