M5S | show di Beppe Grillo | Fate le brigate di cittadinanza | mettete il passamontagna

Leggi su feedpress.me

(Di sabato 17 giugno 2023) Interpellato sul comico genovese, Giuseppe Conte , aveva promesso "una sorpresa". E, nel tardo pomeriggio,è arrivato alla manifestazione del Movimento Cinque Stelle contro il precariato che si sta tenendo a Roma. "A Roma sono triplicati i prezzi, per trovare una stanza di hotel decente mi sono dovuto far ricoverare in una clinica" scherza il garante del M5s arrivato a sorpresa...