M5s | l' incontro in piazza Schlein-Conte | ' avete fatto bene' | ' un segnale al governo'

(Di sabato 17 giugno 2023) Roma, 17 giu (Adnkronos) - Si sono incontrati inEllye Giuseppe, circondati dai militanti, alla manifestazione contro il precariato organizzata dal M5s. "Ci tenevamo a venire per testimoniare la volontà di lavorare insieme contro la precarietà", ha spiegato la segretaria dem al leader del M5s che a fatica si èstrada tra la folla per accoglierla nel corteo. "a mobilitarvi, Giuseppe!", ha aggiunto la. "E' unimportante per chi pensa di essere maggioranza nel Paese", ha invece sottolineato, che poi sempre rivolto allaha aggiunto: "Di percorso ne abbiamo da fare, ma questo è un buon messaggio. Grazie!". I due leader si sono ...

Corteo M5S a Roma, l’incontro tra Conte e Schlein in piazza Corriere TV

