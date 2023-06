M5s in piazza contro la precarietà. Nel corteo anche Schlein che abbraccia e bacia Conte

(Di sabato 17 giugno 2023) "Unacosì affollata va al di là delle aspettative. In una giornata di sole e di caldo la gente poteva andare al mare e invece viene qui a manifestare tutta l'insoddisfazione che il governo non ...

E' LADELLA MAGGIORANZA DEL PAESE "Questa - ha aggiunto l'ex premier - non è ladel, è ladella maggioranza del Paese che vede che il movimento (lapsus per governo, ndr) non ...Ilè sceso ina Roma contro il precariato e accanto agli esponenti pentastellati si è presentata la segretaria dem Elly Schlein. La segretaria del Partito democratico si rivolta così a ...Elly Schlein cambia idea e va nella: 'Uniamo le nostre battaglie' 'Ci tenevamo a portare un segnale di volontà, di unire le nostre forze sui temi su cui oggi il Movimento ha scelto di ...

“Basta vite precarie”, il corteo del M5s a Roma. Conte: “Una bella piazza” Il Fatto Quotidiano

'Una piazza così affollata va al di là delle aspettative. In una giornata di sole e di caldo la gente poteva andare al mare e invece viene qui ...Elly Schlein scende in piazza con Conte. Critiche e ironie a sinistra: "Rincorre partiti", "Non ci è riuscita con l'armocromia e ora prova con le piazze".