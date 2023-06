M5s in piazza a Roma contro precariato e diseguaglianze | Conte | Gente comune protagonista della nostra protesta

(Di sabato 17 giugno 2023): 'Questione vitale per tutti gli italiani' 'Non è una battaglia del Movimento 5 stelle - chiariscein un'intervista al Tg1 - . E' una questione vitale per tutti i cittadini italiani, per ...

Conte: 'Questione vitale per tutti gli italiani' 'Non è una battaglia del Movimento 5 stelle - chiarisce Conte in un'intervista al Tg1 - . E' una questione vitale per tutti i cittadini italiani, per ...Leggi anche Elly Schlein alla fine cede e oggi va nelladei 5 Stelle MoVimento 5 Stelle, ... "Evidentemente per la segretaria del Pd la promessa di coalizione con ilè un debito. ...AGI - Corteo a Roma organizzato dalcontro il precariato e tutte le 'alte precarietà'. Assieme a lui sarà inanche la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein. Presidente Giuseppe Conte, oggi scendete incontro ...

Elly Schlein in piazza con il M5S contro la precarietà Corriere della Sera

Il M5s scende in piazza a Roma contro il precariato e accanto agli esponenti pentastellati c'è anche la segretaria dem Elly Schlein. Il corteo parte da piazza della Repubblica per arrivare a largo ...Elly Schlein cambia idea: parteciperà al corteo del M5s contro la precarietà. La manifestazione prenderà il via nel primo pomeriggio da piazza della Repubblica, a Roma.