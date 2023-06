M5S | Grillo sul palco | «Fate le brigate di cittadinanza | mettete il passamontagna» Schlein | abbraccio con Conte

Roma, 17 giugno 2023 Beppeè arrivato alla manifestazione delcontro il precariato che si sta tenendo a Roma.'Serve un reddito universale incondizionato', ha detto Beppedal palco della manifestazione del. La 'sanità non funziona per due ragioni: siamo vecchi e c'è una overdose di diagnosi. E più ...... tra cui quello a sorpresa del garante del Movimento Beppe. Abbonati per leggere anche Leggi i commenti <

Manifestazione M5S | Grillo in piazza: «Fate le brigate di cittadinanza, mettete il passamontagna e reagite» Corriere della Sera

Il garante del Movimento 5 stelle appare al corteo organizzato dal partito a Roma e torna a tenere un comizio a un evento politico: "Serve un reddito universale incondizionato" ...Intervento a sorpresa di Beppe Grillo per la chiusura della manifestazione organizzata dal Movimento 5 stelle a Roma contro il lavoro sottopagato e la precarietà. “Il lavoro è un incantesimo. Bisogna ...