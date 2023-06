M5S | Grillo alla manifestazione di Roma | ' Fate le brigate di cittadinanza | mettete il passamontagna'

(Di sabato 17 giugno 2023) Il Movimento 5 Stelle torna in piazza. Tra le strade diporta l'opposizione al governo Meloni e la lottaprecarietà. Temi condivisi anche dal Partito Democratico e Sinistra Italiana . Elly ...

Beppea teatro: 'Io tradito come Gesù. Meloni butterà giù reddito di cittadinanza e superbonus', Conte aggredito in Toscana: il video dello schiaffo all'ex premier La manifestazione...sul palco: 'Fate le brigate di cittadinanza, mettete il passamontagna'. Schlein, abbraccio con Conte Il passo in avanti Questa scelta invece di presenziare segna un passo avanti rispetto ...Prima diil palco era stato proprio di Giuseppe Conte che era tornato sui cavalli di ... Così il presidente delGiuseppe Conte dal palco, a conclusione della manifestazione #BastaVitePrecarie ...

La leader in piazza. L’ex premier: sì al dialogo. Alt da Guerini, Malpezzi e Morani per le differenze sulla guerra ...Un fuoco incrociato che ha come obiettivi dichiarati Conte e Grillo, ma che colpisce inevitabilmente il Nazareno e Schlein, `colpevole´ di essersi «infilata con tutte le scarpe nella trappola del M5S» ...