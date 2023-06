M5s | Faraone Iv | ' Schlein ha letto piattaforma manifestazione? E' contro il suo partito'

(Di sabato 17 giugno 2023) Roma, 17 giu (Adnkronos) - "La segretaria del Pd oggi ha partecipato alladel M5S a Roma. Per curiosità sono andato a leggere ladella, le ragioni della piazza, per capire le ragioni della partecipazione della". Lo scrive sui social Davide, deputato di Iv. "Osservo soltanto che laha partecipato ad unailche dirige", aggiunge Farone dopo aver elencato i punti delladelladel M5s.

... oltre al renziano Davide. Un sostegno che però non si è rivelato sufficiente. Al terzo ... "Trabia ha bisogno di tutti, anche di Fratelli d'Italia " spiega Bondì " Perché ilsi è schierato ...Ecco la nota dei consiglieri comunali di Andria, Nicola Civita (indipendente) e di Dorianae Pietro Di Pilato del. "Abbiamo atteso pazientemente la pubblicazione del verbale dell'incontro ...E il deputato di Az - Ivusa l'arma dell'ironia. 'Nuova puntata dell'epopea: il racconto della lotta dura scatenata dai nostri eroi contro il governo Meloni. Anche sulle nomine Rai si ...

M5s: Faraone (Iv), 'Schlein ha letto piattaforma manifestazione E ... La Nuova Ferrara

Roma, 17 giu (Adnkronos) – “La segretaria del Pd oggi ha partecipato alla manifestazione del M5S a Roma. Per curiosità sono andato a leggere la piattaforma della manifestazione, le ragioni della piazz ...PALERMO – Costruire un nuovo centro alternativo all’asse Pd-M5s e a quello Lega-Fdi, diventare un punto di riferimento per chi non vuole l’autonomia differenziata di Roberto Calderoli, presentare alle ...