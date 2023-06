M5s | Borghi Iv | ‘Schlein subalterna a Conte | solidarietà ai riformisti Pd’

... durante il corteo, se Beppe Grillo avesse in programma di partecipare alla manifestazione. Le ... Così su Twitter il senatore del gruppo Azione - Italia viva EnricoCosì su Twitter il senatore del gruppo Azione - Italia viva EnricoIl più duro è lui, Enrico, ex senatore PD da un mese entrato nelle file di Italia Viva. Ma ... "Evidentemente per la segretaria del Pd la promessa di coalizione con ilè un debito. ...

M5s: Borghi (Iv), 'Schlein subalterna a Conte, solidarietà ai riformisti ... Il Dubbio

Oggi in piazza a Roma il Movimento 5 stelle contro la precarietà del mondo del lavoro e per chiedere un salario minimo e una misura di sostegno al reddito ...La mia solidarietà ai riformisti del Pd, che spero prendano atto di questa deriva”. Così su Twitter il senatore del gruppo Azione-Italia viva Enrico Borghi.