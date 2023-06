Lutto nello sport | incidente ad alta quota | era uno dei più amati

Leggi su chenews

(Di sabato 17 giugno 2023) Loè stato segnato da unavvenuto a seguito di unad: la morte dell’atleta ha sconvolto tutti. Un drammaticoha sconvolto il mondo dello. Nella giornata di venerdì 16 giugno 2023, un noto atleta è stato coinvolto in unche non gli ha lasciato scampo: la notizia ha sconvolto tutti, non solo i suoi tanti tifosi.o dopo unad– Adobe Stock- CheNews.itDurante la tappa 5 del Tour de Suisse, il ciclista di nazionalità svizzera, Gino Mäder, è stato coinvolto in undurante una discesa in montagna. La dinamica ha condotto ...