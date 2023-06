Lunigiana | resta schiacciato sotto il trattore a Fivizzano 73enne in gravi condizioni

(Di sabato 17 giugno 2023) Incidente nelle campagne intorno a(Massa-Carrara), in. Nel primo pomeriggio di oggi, 17 giugno 2023, un uomo di 73 anni è finitounrimanendo gravemente ferito. Da chiarire l'esatta dinamica dell'incidente, se si tratti di errore umano o malore

Fivizzano, la vedova del grande artista parla del monumento realizzato per il Cavaliere ad Arcore. Cordelia von der Steinen: "Era pensato per celebrare Archimede poi il progetto venne rielaborato".