L’ultima sfida di De Laurentiis | tutti sono utili ma nessuno è indispensabile tranne me Corsport

(Di sabato 17 giugno 2023) La nuova scommessa di Aurelio De. Scrive Antonio Giordano sul Corriere dello Sport: Stavolta Desta cercando di superarsi e – pur senza ignorare con umiltà il target, le possibilità economiche e dunque la dimensione del Napoli, che certe follie non può permettersele – ha cominciato a disegnarsi il futuro secondo il proprio codice, però adesso rischiosamente allargato perché nelle proprie mansioni ci finirà presumibilmente pure il mercato. E per la serie,mame, dovesse riuscire a riscrivere le tavole del calcio, provvederà ad inviare una cartolina firmata Adl: Aurelio da Lourdes. L'articolo ilNapolista.

...ad alta quota sognando la serie A Evidenza [ 13/09/2021 ] ...è quella dello stadio Iacovone di Taranto in modo da completare'...avere tutte le carte in regole prima del 20 giugno scadenza...... mentre Gian Maria e Alessandra sono eliminati e si dirigono versospiaggia. Il modello sceglie di tornare in Italia, mentre la cantante sicon la Caldonazzo al televoto. E' Alessandra ...Oltre a Cristina e Marco, i finalisti de'Isola dei Famosi sono ... Luca Vetrone , che si è portato a casa la prima, ... Alessandra Drusian , ora sull'spiaggia all'insaputa degli altri ...