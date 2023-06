Lukaku di nuovo all’Inter? Un potenziale vantaggio può spostare – Sky

(Di sabato 17 giugno 2023)stasera ha segnato in Belgio-Austria 1-1 (vedi articolo), ma di lui in chiave Inter si parla per il mercato, essendo il suo prestito col Chelsea in scadenza al 30 giugno. A Sky Sport 24, Luca Cilli spiega come si può sbloccare il rientro. TERZA ESPERIENZA? – Il gol di stasera non sposta la situazione in ottica mercato. Luca Cilli fa notare ilda sfruttare: «Romeluha sempre parlato da giocatore dell’Inter, anche in ottica futura. La volontà del calciatore è ben chiara, questo può essere sicuramente unper l’Inter: nel momento in cui va a discutere col Chelsea avere la volontà del calciatore puògli equilibri della trattativa. L’Inter l’ha già avviata, anche prioritaria per costruire la rosa. Ha già avuto un incontro con Piero Ausilio, il primo incontro non è ...

Dopo uno sfortunato autogol di Mangala, ilpareggio viene trovato poi da Romeluche, al 61esimo si fa trovare pronto in area, si gira e calcia spiazzando Schlager. Seconda posizione del ...Servirà unassist all'Inter (come quello dello scorso anno) specificando che non intende ... Stagione in crescendoalla Pinetina potrà ancora contare sui vantaggi del Decreto Crescita, ma ...L'allenatore dell'Inter punta a uninizio , e per questo vuole che la squadra sia attrezzata ... Simone Inzaghi vorrebbe confermare, ma è normale che il Chelsea non voglia fare Babbo ...

Lukaku ha già fatto la sua scelta e Pochettino ha capito: l’assist all’Inter. I tempi… fcinter1908

Il soggiorno di Kalidou Koulibaly a Londra potrebbe durare meno del previsto. Dopo una sola, deludente, annata al Chelsea, il centrale senegalese è di nuovo sul mercato. Complice il via vai a Stamford ...L'attaccante belga non vuole iniziare il ritiro con i Blues, vuole rimanere a Milano per preparare al meglio la prossima stagione ...