... ho perso il papà, anche lui era contento edi me, ... anche lui era contento edi me, forse non' ha mai ... Quali sono a suo avviso le caratteristiche importanti per unoggi...... davvero" "Certo che si! Sarei davverodi te!" mentre ...da qui vi sembrerà un proposta cretina e che unnon ... dai barbieri, e'igiene è' ultimo dei problemi. "Andiamo" Sono ...... ogni volta, ilmi rifilava un colpo in testa con un ... prima di don Roberto che mi ha insegnato il perdono e'accoglienza, ... La luce dell'alba, di un nuovo giorno, Zef la costudisce...

L’orgoglioso prete ambrosiano. Vita e opere di Mario Delpini Il Foglio