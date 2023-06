Lord Apex | unica data italiana il 15 Novembre

Leggi su nonewsmagazine

(Di sabato 17 giugno 2023) Lord, artista esponente dell’Hip Hop UK contemporaneo in grado di sfidare i confini tra alternative e lo-fi, fa il suo ritorno in Italia in un’prodotta e organizzata da Vivo Concerti, mercoledì 152023 al Circolo Magnolia di Milano. All’anagrafe Shaeem Santino Wright, Lordè un MC britannico. La sua musica attraversa stili differenti: UK hip-hop, alternative hip hop e lo-fi hip hop. Dal suo debutto nel 2014 ha raggiunto oltre 7 milioni di visualizzazioni su YouTube e oltre 500.000 stream mensili su Spotify. Nel 2020 ha pubblicato un album in studio con il produttore newyorkese V-Don intitolato “Supply and Demand”, in cui i critici hanno notato la voce spavalda e minacciosa e un flow fuori dagli schemi. L’album vede la partecipazione di numerosi altri rapper americani di ...