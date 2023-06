Lo storico vice di Garcia | «Rudi è uno dei migliori allenatori in Europa»

(Di sabato 17 giugno 2023) Frederic Bompard,di, ha parlato a L’Equipe dopo l’ingaggio del francese come nuovo allenatore del Napoli Frederic Bompard,di, ha parlato a L’Equipe dopo l’ingaggio del francese come nuovo allenatore del Napoli. PAROLE – «è uno deiin. Quando ho visto che Spalletti lasciava, ho subito pensato che il presidente del Napoli avrebbe preso lui. Gli è sempre piaciuto, era inevitabile.sogna di vincere la Champions League e lì credo che ci possa riuscire, per lui è arrivato il momento. Qualcosa mi dice che la vincerà con il Napoli. La cura dei dettagli è la base di un grande ...

Frederic Bompard, vice storico di Rudi Garcia, ha parlato a L'Equipe: "Rudi è uno dei migliori allenatori in Europa. Quando ho visto che Spalletti lasciava, ho subito pensato che il presidente del Nap ...