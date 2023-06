Lo scudetto arriva al sud | Feldi Eboli campione d' Italia

(Di sabato 17 giugno 2023) In principio fu l'Italservice Pesaro, poi è il turno del Real San Giuseppe in Coppa, quindi della L84 in Coppa Divisione, in un crescendo rossiniano siamo allo zenit: lodel futsal ...

... poi è il turno del Real San Giuseppe in Coppa Italia, quindi della L84 in Coppa Divisione, in un crescendo rossiniano siamo allo zenit: lodel futsalfino al sud, è della Feldi Eboli ...Un po' di Napoli , ma un po' più su. La festadegli azzurrianche in Toscana, a Montaione , a casa di Luciano Spalletti : la famiglia dell'allenatore azzurro ha organizzato ieri sera una grande festa per celebrare la vittoria ...L a guerra dei due mondi, quandoal vivere o morire, ovvero la finale, non risparmia colpi bassi, nemmeno dialettici. Olimpia Milano e Virtus Bologna. Da tre anni va così. L'epilogo scritto, senza tema di smentita, ...

La cavalcata azzurra, le partite più emozionanti dello scudetto ... SSC Napoli

Le Volpi salernitane battono in due gare l’Olimpus Roma nelle Finals. Samperi: “La gioia più grande”. Dalcin: “La vittoria di tutti noi” ...Nella Poule Scudetto e ai quarti di finale ... La vittoria e la qualifica sono arrivate ai calci di rigore, dopo una partita combattuta e complicata, grazie alla grande prova di cuore del Trastevere.