LIVE Scherma | Europei 2023 in DIRETTA | in gara spadiste e sciabolatori | attesa per Fiamingo e Curatoli

(Di sabato 17 giugno 2023) Orario, programma, Tv e streaming degli Europei di scherma – I convocati dell'Italia per gli Europei di scherma – Le possibilità di medaglia dell'Italia agli Europei di scherma – La Russia c'è ma con atleti di seconda fascia – Europei stravolti, la Polonia non concede il visto a russi e bielorussi – Europei: le follie della guerra – Martina Batini oro nel fioretto dominato dalle azzurre – Davide Di Veroli e Federico Vismara oro e argento nella spada maschile Buongiorno e benvenuti alla diretta della seconda giornata degli Europei di scherma. Dopo la trionfante giornata di apertura

Oltre ai titoli delle specialità della scherma (fioretto, spada e sciabola individuali), la gara mette in palio preziosi punti per la Qualifica Olimpica di Parigi 2024.