LIVE Scherma | Europei 2023 in DIRETTA | giornata con spadiste e sciabolatori | inizia la fase a gironi

(Di sabato 17 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.19: Si sblocca Federica Isola battendo 5-3 la croata Jukic, primo successo per lei 8.18: Seconda vittoria anche per Navarria che ha superato 5-2 la georgiana Spas 8.17: Fiamingo supera Fernandez Carreja 3-0 e conquista la seconda vittoria 8.13: In pedana Navarria contro Spas, Santuccio contro Kuusk e Isola contro Jukic, Fiamingo contro Fernandez Carreja 8.08: Vittoria al debutto anche per Santuccio che si impone 5-3 sulla ungherese Buki 8.07: Subito a segno, invece, Mara Navarria che batte 5-4 la svizzera Krieger 8.06: Prima sconfitta per Federica Isola, battuta 4-3 dalla svizzera Favre 8.05: Federica Isola è nel girone 11 con Favre (Sui), Jukic (Cro), Embrich (Est), Vandingenen (Bel), Milicic (Srb) 8.04: Alberta Santuccio è nel girone 7 con Cisneros (Esp), Kuusk (Est), Sica (Gbr), Grijak (Srb), Buki ...

