LIVE MotoGP | GP Germania 2023 in DIRETTA | Martin si porta in testa e prova a scappare

(Di sabato 17 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-8si è involato, ha 1?3 su Bagnaia, che a sua volta stando a staccare Miller. -9sembra imprendibile.a 1.1 il vantaggio su Bagnaia. Lo spagnolo è andato via. -10 Bastianini supera Marquez ed è 9°. -10 Bezzecchi viene superato da Zarco ed è settimo. 10° Bastianini, 15° Morbidelli. -10 Ora Bagnaia deve recuperare 8 decimi a Miller, non sono pochi, soprattutto in una Sprint Race. -11 Staccata precisa di Bagnaia, che infila Miller alla curva 12 ed è secondo. -11sembra avere una marcia in più. Ha già guadagnato mezzo secondo su Miller e Bagnaia. -11 Davanti stanno rischiando davvero tanto, occhio alle cadute. -12 DOPPIO SORPASSO DI, E’ AL COMANDO! -12 Bezzecchi sta ...

01:30 Motomondiale - Buon pomeriggio cari lettori di FormulaPassion.it appassionati die bentrovati con l'appuntamento dedicato alla cronaca diretta della Sprint del Sachsenring , sede del Gran Premio di Germania e della settima gara del campionato mondiale 2023 della classe ...Torna in pista lacon la Sprint Race al sabato del GP di Germania, appuntamento numero 7 del Motomondiale 2023. Il Gran Premio di Germania si corre al Sachsenring. La classifica piloti è attualmente così ...La giornata sarà trasmessa interamente in diretta tv sui canali di Sky Sport dedicati alla(...50 sarà possibile seguire le qualifiche in diretta anche sul nostro sito con il nostro, e ...

MotoGP, la gara Sprint del GP Germania in DIRETTA STREAMING dal Sachsenring Sky Sport

Dopo qualifiche folli, durante le quali è successo di tutto, come è andata la gara del sabato Ne parliamo con Tardozzi, team manager Ducati, costretto a rimanere a casa per un infortunio, ma naturalm ...Il racconto in diretta della Sprint Race del GP di Germania, settimo appuntamento del Mondiale 2023 di MotoGP. Si corre sul circuito del Sachsenring ...