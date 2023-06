LIVE MotoGP | GP Germania 2023 in DIRETTA | Marquez cade per la seconda volta e zoppica

(Di sabato 17 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.20oravistosamente, questasi è fatto male. 11.19 ANCORA UNA CADUTA PER MARC! E’ lain pochi minuti, pazzesco! E’ stato completamente disarcionato alla curva 13! Lo spagnolo sembra proprio fatica a stare in piedi. 11.18 1’24?431 per Zarco, ma Bagnaia fa meglio di 0.146 ed è in testa. 11.18 Si lancia ora Francesco Bagnaia. 11.17 Tutti stanno utilizzando gomma soft sia all’anteriore sia al posteriore. 11.15 INIZIATA LA Q2! Tutti i piloti utilizzeranno sin da subito gomme slick, la pista è ormai asciutta. 11.12 Alle 11.15 la Q2 che durerà 15 minuti e definirà la griglia di partenza per la Sprint Race e per la gara di domani. 11.08 Vinales ha chiuso 3° a 2.614! Partirà 13°, a seguire Di ...

Qualifiche Gp Germania,2023. Circuito di Sachsenring, 17 giugno 2023 Q1. Inizio, ore 10.50 IN CORSO

Seconda giornata di attività in pista al Sachsenring per i piloti della, impegnati nel fine settimana del Gran Premio di Germania. Come determinato dal nuovo format, il sabato è denso di ...

La cronaca di tutte le fasi fondamentali delle qualifiche del Gp di Germania, valevole per il mondiale MotoGP 2023.HOHENSTEIN (GERMANIA) - Scattano le qualifiche del GP di Germania, settimo appuntamento del Mondiale 2023 di MotoGP. Al Sachsenring si comincia ... in diretta anche sul nostro sito con il nostro live, ...