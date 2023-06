LIVE MotoGP | GP Germania 2023 in DIRETTA | ennesima caduta per Marc Marquez

(Di sabato 17 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.04non si migliora e resta terzo! Ha un ultimo tentativo per evitare il taglio! 11.03 Binder al comando con 0.431 su Vinales e 0.798 su. 11.03 Solo Binder estanno utilizzando mescole da asciutto. Vinales si porta al comando con le gomme da bagnato. 11.02 Binder si sta migliorando tantissimo, dunque è tempi sono effettivamente maturi per le slick. 11.02 Anchetorna in pista con gomme da asciutto. 11.01 Morbidelli intanto è secondo a 4 decimi da. 11.01 Binder entra in pista con gomme slick soft. 10.59SCIVOLATA PER! Si rialza subito e attraversa la pista di corsa per rientrare ai box: da regolamento non avrebbe ...

Qualifiche Gp Germania,2023. Circuito di Sachsenring, 17 giugno 2023 Q1. Inizio, ore 10.50 IN CORSO Seconda giornata di attività in pista al Sachsenring per i piloti della, impegnati nel fine settimana del Gran Premio di Germania. Come determinato dal nuovo format, il sabato è denso di ...

MotoGP, GP Germania: le qualifiche in diretta LIVE dal Sachsenring

La cronaca di tutte le fasi fondamentali delle qualifiche del Gp di Germania, valevole per il mondiale MotoGP 2023.