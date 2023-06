LIVE MotoGP | GP Germania 2023 in DIRETTA | dalle 10 10 le FP | si lavora sul passo gara

(Di sabato 17 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA09.36 Una pista molto particolare quella teutonica: tracciato sinistrorso e particolarmente angusto, in cui è molto difficile trovare il sore, nello stesso tempo, avere una gestione delle gomme ideale. 09.33 Sul circuito del Sachsenring assisteremo a una giornata molto intensa nella quale i piloti saranno chiamati a non pochi sforzi non soltanto nel massimizzare la propria prestazione, ma anche per la conquista dei punti iridati. 09.30 Buongiorno e bentrovati alladelle prove libere, le qualifiche e la Sprint Race del GP di, settimo round del Mondialedi. Come seguire il sabato del Sachsenring in tv/streaming – La cronaca delle P1 – La cronaca delle P2 Buongiorno e ...

Tutto il Gran Premio di Germania sarà trasmesso sui canali di Sky Sport dedicati alla, oltre che in streaming su NOW e Sky Go. Qualifiche e Sprint saranno visibili anche in diretta in chiaro.

MotoGP: Bezzecchi è stato il migliore del venerdì, ma Martìn è velocissimo e punta alla pole. Bagnaia e Bastianini si sono difesi, anche Quartararo in Q2 e l'Aprilia di Espargarò potrebbe sorprendere.