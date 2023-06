LIVE – Italia-Olanda 2-2 22-25 | 25-22 | 25-20 | 18-25 | 12-12 | VNL femminile 2023 in DIRETTA

(Di sabato 17 giugno 2023) Latestualedi, partita valevole per la Week 2 della fase preliminare della Volleyball Nations League (VNL). Dopo le vittorie contro Bulgaria e Repubblica Dominicana, le azzurre di Davide Mazzanti tornano in campo per conquistare un altro successo e continuare a risalire la classifica. Dall’altra parte della rete ci sarà la formazione orange, reduce dalle sfide contro Turchia e Polonia e a caccia di punti importanti in chiave Finals. Si preannuncia battaglia: chi vincerà la partita? L’appuntamento è per le ore 11.00ne di sabato 17 giugno all’Hong Kong Coliseum di Hong Kong, in Cina. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestualedella partita ...

Appena fuori dal podio per numero di telespettatori,1 con 'Chicago P. D.', che ne ha totalizzati 1.088.000 con il 7,1%, mentre su La7 'Propaganda' ne ha conquistati 986.000 con il 7,7% ...La diretta testualedi- Olanda , partita valevole per la Week 2 della fase preliminare della Volleyball Nations League (VNL) femminile 2023 . Dopo le vittorie contro Bulgaria e Repubblica Dominicana, le ...... al Future Hitsdi Roma e al Party Like Deejay di Milano. NELLA GALLERY LE FOTO DI ORIANA ... Il ritorno inè previsto nella prima settimana di luglio per rimettersi a disposizione di ...

LIVE Italia-Olanda, Nations League volley femminile in DIRETTA: match cruciale dalle 11.00 OA Sport

La partita Olanda – Italia di Domenica 18 giugno 2023 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino del match valevole per la finale 3°/4° posto della UEFA Nations League, calcio ...Mentre la rivale decide di passare, Zafrani prova per tre volte senza successo i 4.00 del primato stagionale: il titolo va a Valletti Borgnini che supera 4.05 al primo tentativo. EPTATHLON E GIRO DI P ...