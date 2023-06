LIVE Italia-Olanda 2-1 | Nations League volley femminile in DIRETTA | le azzurre dominano il terzo set | 25-20

Leggi su oasport

(Di sabato 17 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA25-20 Muroooooooooooooooooooo Danesiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! L’è avanti 2-1 nel match. Un bel set giocato dalle, ancora con qualche errore ma tutto sommato bene soprattutto in fase break 24-20 Mano out Sylla da zona 4 23-20 Mano out Sylla da zona 4 22-20 Ancora Scholten da zona 2 ma che dormita della difesa azzurra 22-19 Pallonetto vincente di Scholten da zona 2 22-18 Dambrink vincente in situazione di precario equilibrio da zona 2 22-17 Muroooooooooooooooooo Bosiooooooooooooooooooo 21-17 Mano out Nwakalor da seconda linea 20-17 Ace Lohuis 20-16 Diagonale di Dambrink da zona 2 20-15 Out la palla spinta di Knollema da zona 4 19-15 Mano out Omoruyi da zona 4 18-15 Nwakalor vincente da zona 2 17-15 Primo tempo Timmerman 17-14 Slash Danesi 16-14 Ace Bongaerts 16-13 ...