LIVE Giro di Svizzera 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | vince Evenepoel | dopo una gara corsa con il gruppo compatto

(Di sabato 17 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.03 Questa è la top 5 della classifica generale con cui si ripartirà domani. Tutto è ancora aperto per la vittoria finale. 1 SKJELMOSE Mattias 2 GALL Felix +0:08 3 AYUSO Juan +0:18 4Remco +0:46 5 KELDERMAN Wilco +1:16 17.01 La classifica generale verrà quindi decisa domani con la cronometro da St. Gallen ad Abtwil, lunga 25.7 km.proverà a guadagnare 46? sulla maglia gialla di Skjelmose. 16.59 Ricordiamo quindi che l’organizzazione deldiha stabilito, di comune accordo con i corridori e le squadre, di prendere il tempo della classifica generale ai -25 km, e di non assegnare abbuoni né allo sprint intermedio né sul traguardo finale. 16.57molto particolare, con il ...

14/15 - Penultimocon Martin (Ducati Prima Pramac) che precede Bagnaia (Ducati), Miller (KTM), Marini (Ducati VR46) e Binder (KTM). 13/15 - Decimo dopo decimo, il vantaggio di Martin (Ducati ...... 5° Alonso Lopez, 6° Sam Lowes, incolpevole traino di Acosta nelveloce dello spagnolo. Forse ... Ecco tutte le sue magie in qualifica in MotoGP GP GERMANIA, LA SPRINT INSTREAMING 1) GP QATAR ...Buon quarto posto per Marini, quindi Zarco quinto davanti a Binder : scintille tra i due, con un contatto ad alta velocità nell'ultimoe conseguenti polemiche. Settimo posto per Bezzecchi, nella ...

LIVE Giro di Svizzera 2023, tappa di oggi in DIRETTA: si riparte con un grande dolore nell'anima OA Sport

MotoGP: Jorge padrone di un ritmo incredibile, vince in solitaria davanti a Pecco e Miller, che porta la KTM sul podio. 4° Marini davanti a Zarco, autore di un sorpasso estremo su Binder. Marquez 11° ...